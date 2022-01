645 avertissements taxés dressés par la police

La police a publié vendredi les chiffres de sa vaste campagne - Wanterzäit 2021 - dédiée à la bonne visibilité et le bon état technique des véhicules, menée entre mi-octobre et fin décembre. Sur les 645 avertissements taxés dressés, près de la moitié (300) concernait le non-usage de l'éclairage et la non-conformité des plaques d'immatriculations (70 étaient non réglementaires).

En outre, 84 amendes ont été adressées pour des irrégularités des pneus (rainures insuffisantes, type de pneus différents). 68 contraventions ont également été dressées pour des problèmes de chargement et 14 pour des défauts techniques.

480 rapports de sommation

Une cinquantaine de conducteurs ont été sanctionnés parce qu'ils ne disposaient pas des équipements de sécurité prévus par le code de la route, comme le triangle de signalisation ou le gilet de sécurité. Une autre cinquantaine a reçu un avertissement taxé en raison d'un champ de vision réduit ou d'irrégularités au niveau des vitres des véhicules.

À noter que 480 rapports de sommation ont été émis (dont 150 pour des défauts d'éclairage), c'est-à-dire que les automobilistes n'ont pas été verbalisés immédiatement et qu'un délai de 3 jours leur a été accordé pour mettre leur véhicule en conformité. Ils devaient ensuite se présenter à la police pour prouver que les manquements avaient été rectifiés.

(L'essentiel)