L'ex-​​bourgmestre d'Echternach est morte

Mady Schaffner, bourgmestre d'Echternach de 1994 à 1998, est morte à l'âge de 86 ans, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le DP, son parti de toujours. Fille et petite-fille d'anciens bourgmestres d'Echternach (son père a même été ministre dans les années 40 et 50), «son enfance a été marquée par les séquelles de la guerre, mais elle a trouvé très tôt sa passion de s'engager envers ses semblables», écrit le DP dans un communiqué.

Après des études au Limpertsberg, à Bruxelles et à Ettelbruck, elle a travaillé dans plusieurs écoles primaires, jusqu'en 1988, année au cours de laquelle elle a intégré le conseil communal d'Echternach. Mère d'une fille, trois fois grand-mère et six fois arrière-grand-mère, Mady Schaffner a été la première femme à diriger la commune de l'est du Luxembourg.

À la tête de sa ville, elle a lancé la construction d'un centre culturel et touristique, d'une nouvelle infrastructure scolaire, a fait rénover l'hôpital local et a œuvré à la création d'une zone industrielle régionale. Elle a aussi été engagée, toute sa vie, dans le scoutisme. Pour le DP, «avec Mady Schaffner, Echternach perd une personnalité politique méritante et une personne bienveillante».

(L'essentiel)