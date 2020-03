Ils se battent sur l'A13 au milieu de la route

Les images, captées par un autre conducteur, sont aussi ridicules qu'insolites. Mardi, en milieu d'après-midi, alors qu'un bouchon s'était formé au bout de l'autoroute A13, en direction de la France, à hauteur de Bascharage, deux automobilistes sont sortis de leur voiture pour... se battre.

Les deux ont même échangé de violents coups, en plein milieu de la route, obligeant même un automobiliste arrivant en sens inverse à faire un écart et s'arrêter. L'origine du conflit reste inconnue, mais la police confirme bien l'incident. «Il y a eu une bagarre avant l'entrée du tunnel», glisse un porte-parole à L'essentiel, validant ce que l'on voit sur la vidéo amateur.

C'est un témoin qui a prévenu la police, mais celle-ci n'a pas eu le temps d'intervenir. Les deux bagarreurs, après une trentaine de secondes, sont remontés dans leur véhicule et continué leur chemin. Pour le respect de la «distanciation sociale» recommandée face au coronavirus, on repassera... D'autant que la scène s'est déroulée au moment même où se mettaient en place des contrôles sanitaires à la frontière, quelques centaines de mètres plus loin.

(nc/L'essentiel)