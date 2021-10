Le sans plomb 95 presque à 1,50 euro le litre

Le mouvement à la hausse des prix des carburants ne semble pas près de s'inverser. Le gouvernement a en effet annoncé ce lundi soir une nouvelle hausse de tarif, pour le sans plomb 95, à compter de ce mardi. Le litre de ce carburant va augmenter de 3,4 centimes et s'affichera désormais à 1,46 euro, soit son plus haut niveau depuis le 7 septembre 2012 (1,48 euro/litre). Le seuil de 1,50 euro/l n'est plus très loin...

Aucun changement n'interviendra en revanche pour le sans plomb 98 ni pour le diesel. Le premier continuera à être proposé à 1,515 euro/litre et le second à 1,376 euro/litre, soit leurs plus hauts niveaux historiques respectifs.

(pp/L'essentiel)