Quels outils pour trouver sa voie après le bac?

•Toutes les sessions d’informations organisées par la Maison de l’orientation et ses partenaires (en présentiel ou virtuelles) sont publiées au fur et à mesure dans son agenda en ligne et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram).•16 février 2022: La foire, «Déng Zukunft, dai Wee» organisée par le Service national de la Jeunesse à Belval-Plaza (informations sur les professions, l’engagement et le bénévolat et contacts avec des associations et patrons);•25 février 2022: Séance d’information sur les études supérieures en France, organisée à la Maison de l’orientation avec l’Institut français de l’Ambassade de France;•Automne 2022: La traditionnelle Foire de l’étudiant.•Tous les vendredis après-midi: une conseillère de l’Ambassade des États-Unis accueille les intéressés souhaitant s’inscrire ou se renseigner sur les possibilités d’études aux États-Unis, à la Maison de l’orientation, sur rendez-vous.