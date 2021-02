Objectif? «Améliorer la santé de la population»

La Chambre des Députés a adopté, jeudi, la loi qui doit permettre la création d’un Observatoire national de la santé. Si le projet est pensé depuis un certain temps et s'inscrit dans un contexte plus large que la pandémie de coronavirus, le timing est parfait. Ce sera «un élément indispensable au pilotage du système de santé pour améliorer sa qualité et son efficience!», a immédiatement réagi la ministre de la Santé, Paulette Lenert.

Grâce à une meilleure centralisation des données médicales du pays, avec analyse des registres des maladies et des décès, le futur Observatoire devra accompagner de façon indépendante le gouvernement et les partenaires pour définir les orientations et le contenu de politiques «favorables à la santé de la population». L'outil permettra «d’évaluer si les moyens affectés au système de santé rencontrent les objectifs fixés», détaille le ministère de la Santé.

«Population vieillissante, accidents...»

Concrètement, l'Observatoire sera une administration composée d'experts nationaux et internationaux. Un rapport national sur l’état de santé de la population et le système de santé sera établi tous les trois ans. «Population vieillissante (...) croissance des maladies chroniques et dégénératives (...) accidents... ou encore, une évolution des techniques médicales», forment les défis auxquels est confronté le Luxembourg.

Sans donner de détails sur le calendrier à venir, le ministère de la Santé a simplement détaillé quelques missions du futur Observatoire indépendant: évaluer l’état de santé de la population en termes de morbidité et de mortalité, les comportements à risque, établir la carte sanitaire, publier les informations sur le système de santé...

(nc/L'essentiel)