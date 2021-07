Une femme de 60 ans a disparu depuis lundi

La police grand-ducale a lancé un appel à témoins, après la disparition d'une femme de 60 ans, lundi soir vers 18h, après qu'elle a quitté son domicile situé dans le quartier de Gasperich, à Luxembourg-Ville. Selon la description de la police, Maria Leonore De Oliveira Fernandes mesure environ 1,70 mètre. Elle est de forte corpulence, a des cheveux noirs jusqu'aux épaules et porte parfois des lunettes.

Au moment de sa disparition, elle portait apparemment une veste beige clair, un jean bleu ou gris et des mocassins en cuir marron. Elle parle portugais et français et comprend le luxembourgeois.

Toutes les informations utiles sur cette personne et sa localisation doivent être transmises immédiatement au commissariat de Luxembourg par téléphone (+352) 244 40 1000 ou au numéro d'urgence de la police (113).

(pp/L'essentiel)