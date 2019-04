Une femme a été retrouvée inconsciente derrière un véhicule, dimanche soir dans la rue de la Poste, à Differdange. Au moment de l’intervention des secours et de la police, elle était incapable de parler. Les enquêteurs n’ont ainsi pas pu en savoir plus sur les circonstances de l’agression dont elle avait été victime, a indiqué la police grand-ducale, mardi.

Mais quelques heures plus tard, sans lien apparent, un homme a été arrêté après une brève course poursuite à quelques encablures, à Niederkorn. Il venait de cambrioler une boulangerie. Or, il détenait la carte d’identité de la victime de Differdange. Une enquête a été ouverte et en attendant, l’homme a été placé en détention provisoire et sera présenté à un juge d’instruction.

(jg/L'essentiel)