C'est la ruée sur les climatiseurs et ventilateurs

«Depuis une semaine, les ventes décollent, se réjouit un porte-parole d'Auchan Kirchberg. Les clients affluent pour acheter surtout des climatiseurs et des rafraîchisseurs d'air, alors que les ventilateurs traditionnels sont un peu moins demandés». Comme d'habitude à pareille époque, les premières chaleurs conduisent les particuliers à s'équiper pour avoir moins chaud. «Mais cette année, on est clairement en avance sur le calendrier, d'ordinaire c'est plutôt en juillet ou en août», ajoute-t-on du côté d'Auchan.

Chez Hifi International, la hausse de la demande est également palpable et le budget moyen consacré par les clients pour ce type d'équipement varie entre 500 et 800 euros. «Les climatiseurs ont le vent en poupe mais aussi - et c'est plutôt nouveau - les purificateurs d'air. C'est sans doute une conséquence de la pandémie, les gens ont besoin de se rassurer», explique à L'essentiel une responsable du rayon électroménager.

«La meilleure solution reste d'aérer régulièrement»

La société Andrew Sykes, spécialisée dans la vente et la location de climatiseurs et ventilateurs pour les particuliers et les professionnels, constate la même tendance. «Les demandes urgentes sont en forte hausse depuis une semaine, témoigne Michael Piette, gérant d'Andrew Sykes Luxembourg. Les gens souhaitent une solution rapide pour lutter contre la chaleur. Nous vendons par exemple beaucoup de climatiseurs monoblocs et de ventilateurs d'extérieur, pour les chantiers ou les "open spaces"».

Pour le Dr Trung Nguyen, responsable du service virologie - sérologie au Laboratoire national de la santé (LNS), utiliser ce type d'équipements n'est pas sans risque dans le contexte actuel: «Si c'est pour un usage privé et familial, pourquoi pas, mais un ventilateur ou un climatiseur sont susceptibles de propager le Covid dans les locaux d'une entreprise. La meilleure solution en cas de forte chaleur reste encore d'ouvrir portes et fenêtres et d'aérer régulièrement».

(pp/L'essentiel)