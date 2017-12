Mobilité, tram et sanglier ont cartonné en 2017

Encore plus que les années précédentes, les courtes vidéos diffusées sur notre page Facebook ont explosé tous nos compteurs en 2017. Votre mobilité au Luxembourg et la circulation sur les grands axes qui vous conduisent au travail, les travaux du tram de la capitale et sa mise en circulation, des moments rares et des événements exceptionnels, sans oublier l'inauguration de nouvelles infrastructures: ces brefs séquences ont récolté un franc succès auprès de nos internautes tout au long de l'année.

Circulation et mobilité

Plus que n'importe quelle autre thématique, la mobilité est véritablement au centre de toutes vos préoccupations. Grosse galère sur les routes quand tombe la neige en décembre, vaste contrôle routier de la police grand-ducale ou conducteur à contre-sens sur l'autoroute A4 en avril, ou encore un camion en feu sur l'autoroute A3 en octobre, toutes ces images ont pulvérisé tous les records sur notre page Facebook en 2017.

La mise en service du tram de Luxembourg-Ville

Inauguré officiellement le 10 décembre, le tram de Luxembourg était visiblement très attendu en 2017. Les images de sa première sortie officielle en juillet ont fait un véritable carton, de même que celles de son inauguration par un temps qualifié de sibérien.



Moments insolites

En mai 2017, dans le sud de la Belgique, un couple et leur petit garçon sont tombés nez à nez sur un sanglier quand soudain, ils ont décidé de se lier d'amitié. Moment d'exception également pour les amateurs de belles mécaniques, au mois de juin cette fois-ci, lorsque les bolides du Modball Rally ont fait étape dans les rues de Luxembourg-Ville.

Nouvelles infrastructures

Le nouveau centre commercial Opkorn a ouvert ses portes fin octobre à Differdange. Cette ouverture a propulsé notre séquence vidéo dans le top 5 de l'année 2017. Autre inauguration, en septembre, pour le plus grand bonheur des cyclistes, les premiers coups de pédales sur le Bike Park Boy Konen à Cessange.

Le Tour de France au Luxembourg

Le 3 juillet 2017 restera marqué encore longtemps dans les mémoires des amateurs de cyclisme au Luxembourg. Ce jour-là, le Tour de France a fait son grand retour au pays grâce à l'étape entre Verviers en Belgique et Longwy en France. De très nombreux spectateurs ont applaudi le passage des coureurs et de la caravane d'un bout à l'autre du parcours.

Attraction touristique

C'était une grande première au Luxembourg et pour un coup d'essai, c'était un véritable coup de maître. Avec plus de 1 000 visiteurs par jour au mois de juillet 2017, la City Skyliner et ses 81 mètres de haut, au beau milieu de la place de la Constitution, a connu un franc succès.

Événements traditionnels

Deux événements se sont à nouveau révélés comme incontournables en 2017 au Luxembourg. Le traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale dans les rues de la capitale au mois de juin ou encore l'ouverture officielle de la 677e Schuerberfouer ont été largement vus et commentés sur notre page Facebook.

Exploits sportifs luxembourgeois

Quand le Luxembourg se distingue sportivement à l'étranger, de nombreux supporters n'hésitent pas une seule seconde à sortir les drapeaux. Début septembre, le 0-0 des footballeurs face à l'équipe de France à Toulouse a permis aux joueurs de communier avec leurs fans. La fête était belle également lorsque le Luxembourg a remporté les Jeux des petites Etats d'Europe à Saint-Marin au mois de juin.





