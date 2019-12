Une nouvelle application pour voir la ville en 3D

La Ville de Luxembourg a dévoilé sa nouvelle application cartographique intitulée «Citymap-Ville de Luxembourg», contenant différentes cartes thématiques interactives.

Si le site Internet de la ville regorgeait déjà de plusieurs informations, l'application propose une nouveauté: la possibilité pour le citoyen d’accéder à des plans inédits de Luxembourg en 3D. «Les citoyens pourront voir la ville en un coup d’œil», explique Serge Wilmes, premier échevin (CSV). «On entend être une ville intelligente qui met à disposition ses ressources pour faciliter la vie des concitoyens au quotidien».

5 000 données répertoriées

L'application est disponible dès ce lundi et sur toutes les plateformes aussi bien smartphones que tablettes. Les cartes topographiques interactives peuvent être observées en haute qualité sur chacun des appareils, puisqu'elles s'adaptent de n'importe quel appareil, détaille Serge Wilmes. Pour y accéder, l'utilisateur doit d'abord choisir un thème: «Art et culture», «Environnement», «Mobilité» ou encore «Vivre en ville». Ensuite il aura accès à plus de 5 000 données d'information en ligne. Ce nouvel outil technologique permettra de «répondre à toutes les questions qu'on se pose au quotidien et là, on a les informations en un coup d’œil», explique l'échevin à la ville.

Outre les nombreuses cartes en 3D, les citoyens auront accès également à tout une panoplie d'informations concernant la mobilité: le réseau de bus et du tram en temps réel, les horaires, les chantiers en cours et le trafic dans la capitale. La qualité de l'air et de l'eau des quartiers de la ville sont aussi consultables sur la même application.

(mm/L'essentiel)