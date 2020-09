Des élèves «motivés à rattraper le retard»

Avec près de 6 000 inscrits, les cours de rattrapage de la «Summerschool» proposés depuis le 31 août aux élèves du fondamental et du secondaire ont séduit. «Certains élèves avouent que leurs parents les ont poussés, mais pour beaucoup, l’envie venait d’eux», assure Lynn Binna.

Cette prof d’allemand de 30 ans, d’ordinaire formatrice à l’École nationale pour adultes à Hollerich, fait partie des enseignants volontaires pour cette «pré-rentrée» destinée à limiter les retards scolaires post-confinement. Quelques titulaires ont relevé le défi, beaucoup d'étudiants aussi.

«On se rend compte qu'il manque des choses»

«J’ai l’habitude de travailler avec des adultes et c’est enrichissant de le faire avec des plus jeunes», assure Lynn. Elle donne 20 heures de cours par semaine au Lycée Michel-Rodange à Luxembourg-Ville, qui œuvre pour ce rattrapage d'été (classes de 7e à 5e) et des élèves en position d'ajournement (3e et 4e). «C’est intéressant de voir où se situent leurs difficultés», ajoute-t-elle.

Et il y en a. «Cela permet de réviser ce qui a été traité pendant le confinement et on se rend compte qu’il manque des choses, certaines règles n’ont pas été comprises faute de la présence d’un prof, même si l’enseignement à distance était mieux que rien».

Confrontée au fait que peu d'élèves parlent allemand à la maison, elle a toutefois trouvé des jeunes motivés à «recommencer à travailler en classe». Elle constate davantage de retard chez les plus jeunes. «Les plus grands se débrouillent et ont une méthode de travail. Mais il faut réviser».

