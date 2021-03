Le tunnel Rangwee sera fermé du 2 au 7 avril

Dans le cadre de l'arrivée du tram à Howald en 2023, de nombreux chantiers sont en cours, à commencer par la construction d'un nouveau tunnel Rangwee. L'actuel, en courbe, et sujet à bon nombre d'accidents, sera remplacé par un tunnel en ligne droite. Dans le cadre de la construction de ce nouveau tunnel Rangwee II, l'ouvrage actuel - qui relie la rue des Scillas et le rond-point Gluck - sera fermé à la circulation du vendredi 2 avril 20 heures jusqu’au mercredi 7 avril 22 heures, ont indiqué les Ponts et Chaussées.

Le trafic sera dévié via la rue des Scillas, du boulevard Raiffeisen (près du centre commercial) vers le carrefour boulevard Kockelscheier, ensuite via le boulevard Kockelscheuer jusqu’au rond-point Gluck, et inversement.

En ce qui concerne les transports en commun, la ligne 23 entre Gasperich et le Lycée technique de Bonnevoie sera déviée par la Cloche d’Or et la zone artisanale Howald. Les arrêts Francophonie Quais 1 et 2 seront supprimés et remplacés par les arrêts Charles Darwin. Et ce, le vendredi 2 avril, dès 20h30, ainsi que les mardi 6 et mercredi 7 avril.

Le samedi 3 avril, en raison des contraintes horaires, la liaison entre Gasperich et Bonnevoie sera supprimée. Les courses circulant normalement jusqu’à/depuis le Lycée technique de Bonnevoie auront leur terminus/origine à Gasperich-Francophonie. Les arrêts Lycée technique de Bonnevoie, Neufchâteau et Rangwee ne seront pas desservis dans les deux sens.

Les voyageurs pourront utiliser les connexions alternatives suivantes:

- Depuis Howald et Bonnevoie vers Gasperich-Cloche d’Or: ligne 28 via gare-rocade jusqu’à gare centrale et continuation avec la ligne 23 en direction de Gasperich;

- Depuis Bonnevoie-Neufchâteau vers Cloche d’Or: ligne 28 via gare jusqu’à Francophonie et Gerhard Mercator;

- Depuis Bonnevoie et Howald vers Cloche d’Or: ligne 5 jusqu’à Gerhard Mercator et le cas échéant continuation avec la ligne 23 depuis l’arrêt Charles Darwin.

(L'essentiel)