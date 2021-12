Les vendanges ont permis d'engager... 31 chômeurs

Récolter le raisin demande généralement aux vignerons mosellans de recruter du personnel supplémentaire. Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, engager des saisonniers originaires de l'étranger est devenu plus compliqué depuis deux ans. Pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre, l’Agence pour le développement de l’emploi (Adem) et l’Institut viti-vinicole (IVV) se sont associés pour trouver les profils recherchés.

Dan Kersch, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, et Romain Schneider, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural confirment, ce jeudi 2 décembre 2021, que «31 demandeurs d'emploi» ont pu occuper les postes déclarés à l'Adem. «Cette action a permis de combler les besoins en main-d’œuvre auprès des vignerons luxembourgeois et le projet sera reconduit l’année prochaine», ont même ajouté les deux ministres dans une réponse parlementaire.

À l'avenir, l’Adem pourrait également aider à recruter des travailleurs saisonniers au niveau de l'agriculture, «un secteur qui par le passé avait toujours un fort besoin de main-d’œuvre venant des pays de l’Est», reconnaissent les ministres du Travail et de l'Agriculture. Au niveau administratif, la charge n'est pas considérée comme lourde pour les employeurs, car il suffit de remplir «une déclaration d’entrée et de sortie des personnes concernées» et établir «un contrat de travail».

(fl/L'essentiel)