Les bonnes affaires à la braderie se font très tôt

Alors que les commerçants n’avaient pas encore fini de préparer leurs stands et monter leurs tentes, quelques personnes déambulaient déjà dans l’avenue de la Gare, tôt ce lundi matin. «On préfère éviter le chaos et la chaleur de l’après-midi. Et le matin on a plus de choix», racontaient Isabel, 44 ans et sa fille Lea, 23 ans de Pétange, ce lundi, à la grande braderie, à Luxembourg-Ville.

Isabel et Lea n’étaient pas les seules à préférer la matinée pour faire leurs achats. «Nous étions déjà là dès 7h30. Notamment pour les bonnes affaires des marques luxueuses qui proposent des prix très abordables. Si on arrive plus tard, il y a moins de pièces», expliquait la Differdangeoise Katia, 28 ans, qui est répartie chez elle avec une paire de chaussures et quelques robes de grande marque pour seulement «une centaine d’euros».

Des achats pour la rentrée

Plus loin, Céline, 40 ans, se réjouissait de son achat «coup de cœur». «Je viens d’acheter une paire de baskets à 100 euros alors qu’elles se vendaient à 200 euros. Il ne restait plus qu’une paire à ma taille. Il faut se lever tôt pour attraper les bonnes affaires», riait la jeune femme.

Pour Claude, 44 ans, se lever tôt le matin du jour de la grande braderie, c’est une tradition pour lui et sa famille venue d’Esch-sur-Alzette. «Tous les ans nous sommes ici dès 8h du matin. C’est surtout pour trouver une bonne place de stationnement», souligne le papa accompagné de ses deux enfants, qui eux tenaient quelques sacs remplis de vêtements pour la «nouvelle rentrée scolaire».

(Ana Martins/L'essentiel)