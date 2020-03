«Si on le prend à la légère, on n'a rien compris»

Le coronavirus se propage, c'est indéniable, et avec lui son lot d'informations et de rumeurs. «Les autorités sanitaires commencent à prendre la mesure de la situation avec l'arrivée des premiers cas», admet le professeur Claude Muller, expert en maladies infectieuses au sein du Luxembourg Institute of Health (LIH). L'homme, qui a plusieurs années d'expérience et a pu observer d'autres épidémies, notamment en Asie du sud-est, confie que cet épisode de coronavirus a un caractère «exceptionnel». Mais à l'inquiétude, lui préfère la prudence: «Il n'y a rien à perdre à surréagir plutôt que de dire "ce ne sera pas si grave"».

Ainsi, recommander des mesures simples en collectivité, par exemple éviter les poignées de main, n'a rien de fantaisiste, selon l'expert. «Celui qui prend cela à la légère ou à la rigolade n'a rien compris, lâche Claude Muller. Évidemment on peut relativiser si l'on a un profil moins exposé au danger, mais il faut penser à ceux, plus fragiles, que l'on pourrait contaminer! Ce virus peut vraiment être très dangereux pour ceux qui souffrent déjà de pathologies, et surtout après 50 ans. Les enfants semblent moins concernés. Voilà ce que l'on sait pour l'instant».

Étudier les personnes confinées au Luxembourg

La particularité de l'épidémie, qui provoque le flou même au niveau scientifique, c'est qu'elle est «très infectieuse, même pendant le temps d'incubation». On parle de 14 jours d'incubation, Claude Muller estime que dans certains cas, cette période peut même être ramenée à 8 jours. «Des patients pensent qu'ils n'ont pas le virus mais peuvent, en fait, déjà le transmettre», relève l'expert du LIH, qui dit suivre l'évolution de la situation heure par heure. Le Luxembourg compte un cas officiel, mais d'autres pourraient suivre. «Surtout s'ils ne jugent pas opportun de se manifester dès les premiers symptômes, comme l'a fait le premier patient».

Toujours est-il que même le LIH ne connaît pas encore totalement le taux de complications du virus, encore moins son taux de mortalité réel. D'ailleurs, une décision devait être prise entre mercredi et jeudi pour entamer une étude sur les personnes confinées au Luxembourg. «Voir quelle est la charge virale, suivre l'évolution de la santé des personnes en contact avec le malade infecté. Le peu de personnes concernées au Luxembourg permet encore de le faire et de façon intéressante», explique Claude Muller. Le LIH a aussi pour mission d'élaborer des stratégies préventives.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)