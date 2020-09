Paris-​​Luxembourg en train avec votre vélo? 11 heures

«De Paris à Luxembourg, la connexion ferroviaire la plus rapide prend 2,14 heures. Mais avec un vélo, cela vous prendra plus de 11 heures et nécessitera trois changements», a regretté, jeudi, lors d'une conférence de presse organisée à Bruxelles, Jill Warren, de l'European Cyclists' Federation (ECF).

Permettre aux vélos de monter dans les trains, ce n'est pourtant pas nouveau au Luxembourg, mais c'est parfois beaucoup plus compliqué lorsque les cyclistes veulent embarquer leurs montures en direction des pays limitrophes. Actuellement, il n'y a effectivement pas d'harmonisation des règles au niveau européen.

Des déplacements compliqués vers l'étranger

«Au moins huit places pour les vélos dans chaque nouveau train», c'est une demande revendiquée, ce jeudi à Bruxelles, par plusieurs députés européens dont le Luxembourgeois Christophe Hansen. L'idée serait d'ailleurs envisagée par le Parlement européen, a indiqué la RTBF.

«Chaque compagnie ferroviaire en Europe a sa propre politique», a rappelé Luc Goffinet, chargé de la politique vélo au Gracq, le Groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. «L'Eurostar, par exemple, prend deux vélos par train maximum, contre 45 euros, ce qui est tout de même assez cher et puis, vous avez la SNCF, qui au départ de Bruxelles ne propose aucune place pour les vélos. Même chose pour la Deutsche Bahn (DB) qui ne me propose rien pour les vélos, toujours au départ de Bruxelles».

Raising awareness for our #TrainsForCyclists campaign today: @EuCyclistsFed calls for 8 dedicated spaces for bikes on new and refurbished trains in Europe