Le Luxembourg sera représenté aux Oscars

Un film portera les couleurs du Luxembourg lors de la prochaine cérémonie des Oscars aux États-Unis (4 mars 2018). Le long métrage d’animation «The Breadwinner», coproduit notamment par les studios luxembourgeois Melusine Productions et Studio 352 (avec Cartoon Saloon (Irlande) et Aircraft Pictures (Canada)) a ainsi été sélectionné pour l’Oscar du meilleur film d’animation par l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Après l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2014 pour «Mr Hublot» (Zeilt productions), il s’agit de la troisième nomination aux Oscars pour la société luxembourgeoise Melusine Productions après «Ernest et Célestine» et «Song of the Sea».

Six nominations

À noter par ailleurs que l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps est à l'affiche de «Phantom Thread», qui est nominé dans six catégories: meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice pour un second rôle, meilleure création de costumes et meilleure musique. «Phantom Thread» est un drame britannico-américain écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson. Il s'agit du dernier film de l'acteur Daniel Day-Lewis avant sa retraite.

Outre la nomination de «The Breadswinner» aux Oscars, le cinéma luxembourgeois peut se targuer de plusieurs sélections internationales: les sélections des coproductions «Croc-Blanc» (Bidibul Productions) à Sundance, «Gutland» (Les Films Fauves) au Max Ophüls Preis et à Rotterdam, «Black 47» (Samsa Film) et «Bad Banks» (Iris Productions) à la Berlinale.

La bande-annonce de «The Breadwinner»:



Et celle de «Phantom Thread»:





(L'essentiel)