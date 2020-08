Le Luxembourg possède enfin un A400M

Même si l'avion cargo militaire Airbus A400M, qui a coûté 197 millions d'euros, est toujours en cours de finalisation du côté de Séville, en Espagne, il est passé en possession de l'armée luxembourgeoise ce lundi, indique l'agence de presse belge Belga. Le Wort confirme aussi, citant le ministère de la Défense, que les documents à cet effet ont été signés lundi.

L'avion à turbopropulseur d'au moins 80 tonnes a effectué son vol inaugural le 12 avril dernier. L'appareil avait été commandé par le Grand-Duché à l'avionneur européen en 2003, mais la construction du modèle avait été retardée par divers problèmes.

Autant dire que l'avion était attendu. Son arrivée à son port d'attache de Melsbroek, à côté de l'aéroport de Bruxelles, en Belgique, est prévue à la mi-octobre. On ne sait pas si l'A400M fera une escale au Findel en chemin.

