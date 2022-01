Des cordistes à l'assaut des Galeries Lafayette

Les Galeries Lafayette se sont-elles transformées en nouveau terrain de jeu pour les amateurs d'escalade? Si vous vous rendez régulièrement au centre de Luxembourg-Ville, vous vous êtes peut-être aussi demandé si des pompiers, voire des cascadeurs, s'exerçaient à descendre une des superbes façades du Royal Hamilius. Sur TikTok également, une séquence illustrant quatre cordistes surprend depuis quelques jours.

«C'est une équipe de cordistes spécialisée dans le nettoyage de façade qui s'illustre, chez nous, trois ou quatre fois par an en fonction des intempéries», nous précise Laurent Dufraisse, directeur de magasin aux Galeries Lafayette Luxembourg. «Notre volonté est de disposer du plus beau magasin possible au cœur de la capitale. C'est un diamant que nous n'hésitons pas à polir. Tout comme notre clientèle luxembourgeoise, nous accordons beaucoup d'importance à l'hygiène et à la propreté. Voilà pourquoi nous faisons régulièrement appel à cette entreprise spécialisée».

Une dizaine de jours sont nécessaires aux cordistes pour nettoyer l'ensemble du bâtiment, dont la hauteur de 60 mètres pourrait donner le vertige à des non-initiés. «Ce sont des spécialistes de la verticalité», poursuit Laurent Dufraisse. «Et ils utilisent des techniques proches de l'alpinisme pour descendre notre façade de haut en bas et la nettoyer à la main. Au niveau de la sécurité, les exigences sont importantes pour le personnel et pour le matériel. Fort heureusement pour nous, l'architecture de notre bâtiment a été bien pensée et nous sommes bien épargnés par les fientes de pigeons qui, dans les centres urbains, se transforment parfois en véritable cauchemar pour de nombreux bâtiments».

(Frédéric Lambert / L'essentiel)