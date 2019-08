Les nouvelles attractions de la Fouer séduisent

«Je déconseille fortement de monter sur le “Transformer” après avoir mangé. Ça monte et ça descend dans tous les sens. C’est idéal pour les personnes en quête d’un bon coup d’adrénaline», racontait Alfred, 17 ans, le teint légèrement pâle suite à son tour. Tout comme Alfred, et alors que la fin des vacances approche, de nombreux visiteurs ont profité du bon temps du week-end pour se rendre à la 679e édition de la Schueberfouer, événement phare du Grand-Duché.

Pour cette édition, les organisateurs ont misé sur trois attractions à sensations fortes. Outre le «Transformer, l’«Alpina Bahn», les plus grandes montagnes russes jamais montées sur le champ du Glacis, suscite la curiosité. «Les manèges pour adultes de cette année offrent plus de sensations. Les années précédentes il y en avait moins de ce genre», s’enthousiasmaient hier les deux amies Rafaela, 15 ans et Alexandra, 16 ans.

Près du manège «Intox», des cris perçants se faisaient aussi entendre dès le départ du manège. «On ne dirait pas mais ça fait vraiment très peur. Notamment au moment où on se retrouve suspendu en hauteur», relatait Steve, 29 ans, en soulignant l’aspect «très bon marché» du tour. Une opinion partagée un plus loin par Sandrine, 39 ans. «Les billets se vendent entre 5 et 6 euros. C’est très abordable pour des nouveautés».

La Fouer 2019 a démarré vendredi et dure jusqu'au 11 septembre prochain, sur le parking du Glacis.

(Ana Martins/L'essentiel)