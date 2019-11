Les marchés de Noël sont suspendus ce lundi

Le collège échevinal fait part de sa «consternation» après la mort d'un enfant de 2 ans sur le Knuedler, dimanche soir. «Aucun mots ou actes ne pourront apaiser la douleur qu'éprouvent la famille et les proches de la victime face à cette tragédie horrible», écrivent les élus, dans un communiqué transmis lundi matin, et dans lequel le collège échevinal transmet ses «condoléance» et exprime sa «compassion».

Après un tel drame, bien sûr, difficile de reprendre la fête comme si de rien n'était. «Par respect, tous les marchés de Noël dans la capitale ainsi que les animations programmées dans ce cadre seront annulés aujourd'hui», précise la ville de Luxembourg. Quant aux jours à venir, et alors que l'enquête de la police judiciaire continue, on en saura peut-être plus ce lundi soir. Une conférence de presse liée au drame est en effet convoquée au LCTO.

(L'essentiel)