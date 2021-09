Une jeune femme de 20 ans meurt dans un accident

Des faits dramatiques ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud du Grand-Duché. Une jeune femme de 20 ans a en effet perdu la vie lors d'un accident de la route impliquant neuf personnes. Selon le rapport de la police grand-ducale, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur du rond-point de la Porte des Sciences à Esch-Belval.

Compte tenu de la violence du choc au moment où le véhicule a heurté les garde-corps, plusieurs occupants de la voiture ont été éjectés. Une jeune femme de 20 ans, de nationalité néerlandaise, est quant à elle restée bloquée à l'intérieur du véhicule. Les secouristes ont dû intervenir pour l'extraire de la voiture, mais elle est malheureusement décédée sur place.

Sept blessés selon le CGDIS

Dans la foulée, deux autres personnes ont elles aussi été blessées grièvement, indique encore le communiqué de la police grand-ducale. Les six dernières personnes impliquées dans cet accident ont été blessées plus légèrement.

Selon le communiqué du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, les faits se sont déroulés peu avant 1h du matin et sept personnes sont considérées comme blessées. Les ambulances du Centre d'intervention et de secours d'Esch-sur-Alzette et de Sanem-Differdange sont intervenus sur les lieux de l'accident.

(fl/L'essentiel )