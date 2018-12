Le gouvernement «Gambia 2.0» déjà au travail

«5 more years», «5 ans de plus» en anglais. C’est en ces termes, sur une affiche, qu’un jeune garçon a accueilli, ce mercredi après-midi, les 17 ministres assermentés du nouveau gouvernement à la sortie du Palais grand-ducal avant de leur demander de prendre la pose avec lui pour une photo-souvenir. Après avoir attendu une bonne heure dans le froid piquant de décembre au moment où les ministres prêtaient serment devant le Grand-Duc Henri, il n’a pas eu de mal à convaincre les membres du gouvernement «Gambia 2.0».

Une journée pour l'histoire



Toute la journée de mercredi a été consacrée à la transition entre le premier gouvernement Bettel et le second gouvernement Bettel. Revivez notre live sur cette journée Toute la journée de mercredi a été consacrée à la transition entre le premier gouvernement Bettel et le second gouvernement Bettel. Revivez notre live sur cette journée dans cet article

«C’est toujours un immense honneur et une véritable mission de prêter serment devant le Grand-Duc», a déclaré le Premier ministre Xavier Bettel, à la sortie du palais. «Mais c’est avant tout l’expression de la volonté que le Luxembourg continue à bien se porter. Ce qui a changé par rapport à 2013? Le pays va mieux économiquement et financièrement et notre accord gouvernemental a pour objectif que les Luxembourgeois se portent mieux. On a désormais un certain savoir-faire, mais étant donné que je ne suis pas né Premier ministre, je risque encore de faire quelques boulettes. Au boulot désormais!».

Entre fierté et motivation

Une impression confirmée par toute l’équipe gouvernementale et le plus jeune de ses membres, Lex Delles (DP), 34 ans depuis peu et désormais ministre du Tourisme et des Classes moyennes. «Il y a du pain sur la planche», a-t-il confirmé, «et dès les passations des pouvoirs dans les jours prochains, nous allons tous nous y mettre d’arrache-pied sur nos dossiers».

«Motivée, déterminée et très honorée», ce sont les quelques mots lâchés timidement par Taina Bofferding (LSAP), 36 ans, ministre de l’Intérieur et de l’Égalité entre les femmes et les hommes. «Je suis également très fière d’exercer mes nouvelles fonctions», a affirmé Sam Tanson (Déi Gréng), 41 ans et ministre de la Culture et du Logement. «Nous avons tous hâte désormais de servir notre pays».

(Frédéric Lambert/L’essentiel)