Comment contracte-​​t-​​on le Covid au Luxembourg?

Une augmentation du nombre de cas (999, +19%), du taux de positivité (1,95%) et du taux d'incidence (160 cas pour 100 000 habitants), et une «prévalence moyenne» du virus dans les eaux usées. La situation face au Covid-19 demeure fragile au Luxembourg, d'après la dernière rétrospective de la semaine transmise jeudi.

Mais plus que l'évolution des différents indicateurs, c'est l'étude sur «les sources et voies de contamination» qui livre des résultats pour le moins intéressants. Ainsi, d'après le retour des personnes capables d'identifier qui les a contaminées, le contact s'est déroulé dans seulement 2% des cas exclusivement en extérieur. 74% d'entre eux ont identifié des contacts en intérieur et 24% des contacts qui se passaient en intérieur et en extérieur.

Le domicile, le travail et les magasins de première nécessité sont les lieux les plus souvent mentionnés par les personnes récemment infectées.

La durée d'exposition très importante

Des chiffres qui tendent à confirmer que la circulation du virus est beaucoup plus intense dans les endroits clos et confinés que dans la rue, par exemple. Pour mémoire, le nombre de nouveaux cas de Covid était bien moins important en été, avant que la deuxième vague ne déferle sur le Luxembourg à l'automne.

Autre enseignement, il semblerait que la durée d'exposition soit fondamentale. La très grande majorité des personnes concernées ont échangé plus de deux heures avec leur contact, 90% ont parlé directement avec lui et 87% ont bu ou mangé avec la personne infectée. Les contaminations suite à un contact de moins de 15 minutes sont beaucoup plus rares (moins de 4%). Autant d'éléments qui devraient servir à tout un chacun pour mieux réguler les contacts sociaux et limiter au maximum le risque d'infection.

(Thomas Holzer/L'essentiel)