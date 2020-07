«Loin de l'ambiance de camping que l'on connaît»

«On se déplace uniquement pour aller aux toilettes et faire la vaisselle. Le voisin, on le salue de loin. Les amis ne passent plus non plus». Les restrictions sanitaires liées au Covid-19 ont bien changé l’expérience des vacances en camping, comme l’illustrait dimanche Jonny, retraité et sédentaire au camping Gaalgebierg, à Esch-sur-Alzette. Depuis 1984, Jonny et son épouse Helga passent des séjours dans leur caravane permanente. Cette année, c’est «du jamais vu». «D’habitude nous avons une dizaine d’invités le dimanche. Là on n’entend même plus les enfants», raconte le couple.

Les belges Dick et Anna-Lies, eux aussi sédentaires, ont également noté la différence. «Très peu de visiteurs, il n’y a pas de petites fêtes. La plupart des caravanes restent vides». Ambiance «tristounette, mais agréable», résument pour leur part des locataires venus d’Aisne, en France, qui ont passé le confinement sur place. «On est loin de l’ambiance camping que l'on connaît. Mais des amis viennent nous rendre visite. Le prochain été sera peut-être mieux».

Selon les estimations d’une des gérantes, le camping compte actuellement «environ 30% de la fréquentation habituelle. Restent majoritairement ceux qui ont une caravane fixe ainsi que des ouvriers qui viennent séjourner la semaine».

(Ana Martins/L'essentiel)