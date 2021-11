«Leur propos? Tuer tous ceux qui ne sont pas Daech»

«Ce n’est pas le procès de l’islam, qui est une religion de paix, mais bien celui du terrorisme», a ponctué le procureur, avant de prononcer son réquisitoire contre Kevin M. et Alyson A., dont le procès pour propagande terroriste s’est achevé mardi. 4 ans et demi ont été requis pour le Luxembourgeois, 2 ans et demi pour sa compagne française, le ministère public ne «veut pas faire d’exemple» et «admet» la jeunesse difficile des deux prévenus, mais il insiste aussi sur «la gravité des faits».

Le jihadisme au Luxembourg

au cœur des débats





Signe de la nature toute particulière de ce premier procès lié à l’islam radical au Luxembourg, la prégnance de la menace a été évoquée. «Le Luxembourg n’est pas une base arrière du terrorisme, car le Grand-Duché n’est pas un pays cible. Il y a eu peu de départs en Syrie, hormis Steve Duarte, qui ne peut pas être assimilé à mon client», a défendu l’avocat du couple. «Il y a pas eu que M. Duarte, il y en a eu plusieurs», lui a répondu le procureur.

«Les victimes du terrorisme en Europe ont-elles eu le droit à la pitié?», a-t-il conclu dans un procès exceptionnel, dans un contexte d'expansion de l’islam radical, où les références à la France voisine se sont révélées nombreuses. Car c’est bien de participation active à une entreprise terroriste dont il a été question lors de ces audiences. «Alyson A. a justifié les attentats de Paris […] Kevin M. a utilisé les mêmes mots que Salah Abdeslam en se disant en guerre. Tuer tous ceux qui ne sont pas Daech, je n’entends que cela dans leur message».

«Ils pensaient qu’on allait faire un attentat»

Le procureur évoque notamment des appels à «éliminer les candidats à la présidentielle de 2017 en France, les mécréants ainsi que les savants musulmans en désaccord avec l’État islamique» au sein de conversations suivies par des milliers de personnes sur des forums et sur Telegram.

Réponse de l’accusée, vêtue d’un hijab: «J’ai été endoctrinée, j’avais une mauvaise croyance. Je déteste l’État islamique, c'est une organisation criminelle», a-t-elle martelé, avant de se repentir. D’un ton parfois véhément, son discours a également dénoncé les méthodes de la police lors de la perquisition qu’elle qualifie de «terrible». «Ils pensaient qu’on allait faire un attentat», s’est-elle plainte, avant de demander la clémence aux juges.

«Naïf et simplet»

En fauteuil roulant et affaibli, son compagnon Kévin a pour sa part nié «être pour les attentats» dans un discours théologique aussi imprégné que décousu. Plus tôt, son avocat Me Hella Nour Elyakine, a décrit un jeune au parcours chaotique «naïf et maladroit, voire simplet».

Le conseil a relativisé la portée des messages postés: «Des conversations de comptoir» menées par un homme qui comprend mal l’arabe littéraire» et qui «n’a jamais été adoubé par des officiels de Daech». L’avocat a demandé l’acquittement pour les deux prévenus. Réponse le 16 décembre, date à laquelle le jugement sera prononcé.

(Thomas Holzer/L'essentiel)