Les résidents envoient autant de colis qu'à Noël

Nous ne sommes pas en décembre, mais en mars. Et pourtant, confinement oblige, les résidents envoient en ce moment autant de colis que pendant la période des fêtes. Ces deux dernières semaines, 250 000 colis ont été envoyés par les résidents, indique ainsi POST Luxembourg, dans un communiqué. «Ceci représente une augmentation de 22% par rapport à l’année précédente. En outre, la prévision pour la semaine prochaine est de 28% d’augmentation (NDLR: toujours par rapport à l'an passé)», précise la société publique de distribution de courrier. Interrogé, POST Luxembourg n'était en revanche pas en mesure de donner de chiffres sur l'envoi de courriers.

Les professionnels envoient eux...moins de colis

DHL Luxembourg, dont la base de clients se compose en grande partie de professionnels, constate une légère baisse de l'envoi de colis. «Nos clients réguliers sont passés en télétravail, explique Michel Lamballais, responsable des ventes et du marketing. Ce sont par exemple des salariés dans le secteur bancaire ou des avocats qui privilégient désormais l'envoi dématérialisée de documents, par mail».

Quoi qu'il en soit, POST Luxembourg et sa filiale Michel Greco SA (livraison et transport express de courrier et de petits volumes) soulignent que leurs facteurs et livreurs sont «tous mobilisés». Mais bénéficient-ils de matériel de protection (gants, masques)? Le porte-parole de POST Luxembourg souligne que les personnes qui travaillent dans son poste logistique dédié aux commandes enregistrées sur corona.letzshop.lu peuvent porter des masques et des gants. «Cela est d'autant plus important que les destinataires de ces commandes sont des personnes vulnérables», souligne le porte-parole. Des gants et des masques sont également mis à disposition de tous les facteurs, qui se verront aussi bientôt attribuer des flacons individuels de gel hydroalcoolique, ajoute-t-il. En outre, des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés dans tous les centres de distribution, complète POST.

Un endroit autour de la maison

«Nous avons aussi envoyé des flyers aux résidents et avons communiqué sur les réseaux sociaux, pour leur rappeler d'éviter tout contact physique avec nos employés, note le porte-parole. D'autant que lorsqu'ils récupèrent un colis, le livreur vérifie leur identité, mais ne leur demande plus de signature tactile. Par ailleurs, nous leur conseillons de se rendre dans nos points de vente que lorsque c'est vraiment nécessaire». À ce titre, plus de 10 000 clients ont notamment souscrit au service PackUp Home qui permet de définir un endroit autour de leur maison où POST pourra déposer le colis, note la société.

Du côté de DHL Luxembourg (livraison express), qui continue aussi à assurer ses services, les mesures de protection sont également de mise. «Il est toujours possible de venir récupérer des colis ou en envoyer au départ de notre dépôt, explique Michel Lamballais, responsable des ventes et du marketing. Cependant, afin de garantir la sécurité de tous, nous avons procédé à quelques adaptations telles que: port de gants et masque par nos agents, mise en place d’un plexiglas séparant les clients des agents, limitation à un client à la fois dans notre réception, ainsi qu’une amplitude horaire restreinte». De plus, DHL explique que les scanners utilisés pour la validation d’une livraison ou d’un enlèvement sont désinfectés après chaque utilisation et que ses coursiers «apportent un soin particulier à la propreté de leurs véhicules à l’aide de lingettes alcoolisées». Enfin, la société indique proposer aux destinataires que ses livreurs laissent les envois «dans des endroits sécurisés de leur choix».

(Olivier Loyens/L'essentiel)