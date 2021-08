«La foire en ville c'était mieux sans restrictions»

La «Schueberfouer» version «Covid», c'est parti! Si la grande foire traditionnelle a une nouvelle fois été annulée pour cause de pandémie, la fête a été remplacée par l’événement «Fun um Glacis», où différentes attractions de taille ainsi que des stands de gastronomie foraine attendent les résidents et visiteurs de la capitale dans le cadre du programme d’animations estivales «D’Stad lieft».

L'inauguration a eu lieu ce matin par le collège échevinal de la capitale, puis les visiteurs ont pu découvrir une quinzaine d’attractions pour amateurs de sensations fortes, une vingtaine de stands de jeux et de stands de gastronomie foraine ainsi que quelques manèges pour enfants.

Forcément, dans les allées de la foire, les habitués regrettaient l'époque où les festivités animaient la fin d'été au Luxembourg. «C’est pas très joyeux. On doit porter un bracelet pour aller manger dans l’espace réservé. C’était mieux quand il n’y avait pas de restrictions», dit Jessica venue de Remich avec ses amies Lynn et Lena. «C’est la première année que je viens et c’est dommage qu’on ne puisse pas manger», poursuit Philipp, 15 ans, de Trèves.

«Ça démarre plutôt bien»

Le site est en effet divisé en deux zones. L'une pour les attractions, l'autre pour la restauration. Mais parmi les forains, c'est avant tout le soulagement qui triomphe: «Ça démarre plutôt bien, j’ai l’impression. On n'a pas travaillé pendant 8 mois, on est content de pouvoir revenir et on remercie la ville », répond le gérant du Hop Hop, présent chaque année depuis plus de 20 ans.

Et puis les sensations fortes sont tout de même au rendez-vous, à l'image des grands huit qui rencontrent déjà un franc succès. En plus de l’Alpina Bahn, le plus grand « coaster » transportable du monde sans looping déjà présent à la Schueberfouer 2019, la plus grande montagne russe transportable du monde avec cinq loopings, l’Olympia Looping, est au rendez-vous, à côté notamment d’attractions à frissons connues du grand public comme la Bayernkurve, le Breakdance ou encore le Shaker’s.

L'occasion de passer un bon moment et de se rappeler aux bons souvenirs de la Schueberfouer, la vraie...

(yb/th/L'essentiel)