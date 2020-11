Fin de parcours pour George à «The Voice»

Les coaches de «The Voice of Germany», Yvonne Catterfeld et Stefanie Kloß, ont rendu leur verdict: c'est Vojtěch Zakouřil qu'elles embarquent pour la prochaine étape. Le chanteur luxembourgeois George Philippart se voit donc éliminé du concours. Après avoir livré au public un moment magique en interprétant, en duo avec son adversaire, le fameux morceau de Simon & Garfunkel «Bridge Over Troubled Water», le moment de vérité a laissé place à la désillusion pour le candidat éliminé. Mais ce sont les règles du jeu.

«Je suis tout de même satisfait, car j'ai atteint mon véritable objectif en renouvelant mes prestations de 2015 et en emportant avec moi, des enregistrements réussis en souvenir», déclare George à L'essentiel, après sa défaite. Le trentenaire avait une première fois affronté les coaches en 2015 dans sa transidentité. À l'époque, son parcours dans l'émission s'était également soldé par un échec à l'issue des «battles».

«Les paroles reflètent mon histoire personnelle»

«Il aurait évidemment été intéressant de voir ce qui se passe après les battles. Mais ma route ne s'arrête pas là. Il y a déjà quelque chose de prévu pour l'année à venir et j'ai hâte de voir», dit-il. En attendant, il souhaite à son adversaire dans les battles de remporter la victoire. «D'emblée, nous nous sommes très bien entendus et avons pleinement incarné Simon & Garfunkel sur scène», raconte t-il à propos de son passage haut en émotion dans l'émission dimanche. Et ce, bien qu'il ne connaissait pas le morceau choisi par les coaches pour les battles.

«Sur le coup, j'étais décontenancé, car je n'avais jamais entendu la chanson auparavant. Mais je me suis vite approprié le morceau, surtout parce que les paroles reflètent non seulement mon histoire personnelle, mais également mon parcours à "The Voice"», conclut-il.

(Liz Mikos/L'essentiel)