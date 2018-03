Premiers pas et foulées pour le Relais pour la Vie

«Les encouragements, de la famille, des amis, sont important lorsque que vous êtes fragilisés par la maladie», témoignait ce samedi soir à la Coque une ex-malade du cancer en ouverture du Relais pour la Vie. L'événement organisé par la Fondation Cancer a pour but de lever des fonds pour la recherche mais surtout de témoigner sa solidarité. Quelques 10 500 coureurs et marcheurs vont donc se relayer pendant 24h en musique.

Certains feront nuit blanche, comme Claudine, 59 ans, qui participe avec ses collègues d'Enovos. «Je vais courir à 4h heure du matin et pour la clôture. Et je passerai le reste du temps à manger un petit bout, à participer aux activités et à discuter avec les gens, explique-t-elle. Je l'ai déjà fait l'an dernier. C'est important, c'est pour la bonne cause».

Un chiffre important

Les élèves et membres du personnel du Lycée technique d'Esch aussi ont enfilé les maillots. «Nous participons et nos élèves ont même fait des cupcakes pour lever des fonds. Car l'an dernier un de leur camarade avait un cancer et cette année ce sont deux de nos collègues qui sont touchés», souligne Jackie, 36 ans enseignante de français. «Si nous étions malades, nous aimerions aussi que les autres se mobilisent pour nous», indiquent Julja, 18 ans, Laura, 16, et Soraya, 14, de la maison de jeunes de Neudorf, d'Inter-Actions, pour expliquer leur participation.

Le Relais pour la vie avait commencé de manière très solennel à 18h30 avec notamment des discours de soutien du Premier ministre, Xavier Bettel, et du Président de la Chambre des députés Mars Di Bartolomeo. Les malades, ex-malades et leurs proches ont ensuite défilé pour le Suvivor and Caregiver Tour, rose à la main et les enfants sur les épaules. Ils étaient 300 cette année, un chiffre important. Le Relais pour la Vie se poursuit jusqu'à dimanche 20h. Entre-temps les visiteurs peuvent venir voir les coureurs, participer à des ateliers et découvrir l'exposition «Ma vie continue».

(Séverine Goffin/ L'essentiel)