Le retour en force de l'hiver se confirme

On espère que vous avez bien profité des quelques jours de soleil et de températures clémentes qui ont marqué le tout début du printemps. Après des records de chaleur pour un mois de mars, le début d'avril voit la météo se dégrader. Et on vous avait prévenus, le retour en terrasse risque bien de se dérouler avec doudounes, bonnets et parapluies.

Dès dimanche, le mercure va repasser sous les 0°C, avec des températures entre -1°C et 1°C le matin. La journée restera toutefois sèche, malgré les nuages et le thermomètre remontera progressivement jusqu'à 11 à 13°C l'après-midi. Ça se gâte encore un peu plus lundi. Entre 0 et 2°C le matin et de 2 à 4°C l'après-midi, le choc thermique par rapport aux 25°C de mercredi dernier sera rude. S'y ajoutent, prévient MeteoLux, de la «pluie faible» le matin et des «averses de pluie et neige faibles» dans l'après-midi.

Du vent pour couronner le tout!

Mardi, les températures matinales descendent encore, entre -3 et -1°C et si la matinée et la soirée afficheront un ciel peu nuageux, de nouvelles légères chutes de neige et de pluie sont attendues dans l'après-midi. Et pour rendre le tout encore plus rude, des vents à 20 ou 30 km/h, avec des rafales jusqu'à 55 km/h, vont se charger de vous frigorifier encore plus lundi et mardi.

Mercredi, même principe. Des nuages dès le petit matin, des averses de pluie l'après-midi. Et surtout des températures encore plus frisquettes. Les terrasses pourront enfin rouvrir ce matin-là à 6h. Mais il faudra penser à s'équiper: il devrait faire entre -4 et -2°C. Et le mercure ne remontera pas au-delà de 6°C l'après-midi. Jeudi enfin, il fera toujours entre -4°C et 2°C le matin, puis de 5 à 7°C l'après-midi. Mais le ciel sera «peu nuageux» et le temps devrait rester sec.

(L'essentiel)