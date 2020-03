La propagation du virus inquiète 59% des résidents

Le Luxembourg est-il prêt à faire face à une propagation plus importante du coronavirus? Pour près de la moitié de la population (49%), c'est non, le pays n'est pas en capacité de réagir face à un tel événement. C'est un des chiffres qui ressort d'un sondage TNS-Ilres publié ce jeudi et réalisé mardi et mercredi. 45% de la population pense, au contraire, que le pays est prêt. Les résultats du sondage montrent aussi que les résidents sont plus inquiets de la propagation du virus (59%) que du virus lui-même (49%) et des effets qu'il pourrait avoir pour eux et leurs familles.

Certains endroits font plus peur que d'autres. Ainsi, 62% des sondés sont inquiets, dont 21% sont «très inquiets» d'aller à une manifestation ou à un événement public. De toute façon, les événements avec plus de 1 000 personnes sont pour le moment interdits. Les transports en commun inquiètent 54% des résidents, dont 19% se disent «très inquiets». L'idée d'aller au musée, au cinéma ou à un concert inquiète 51% des sondés, quand se rendre au travail n'en angoisse que 31% et aller au restaurant, 30%.

Mauvaise note pour le gouvernement

L'action du gouvernement est jugée plutôt sévèrement, puisque seuls 22% des résidents estiment que les autorités gèrent bien le dossier et 13% pensent qu'elles ont réagi rapidement. En outre, 48% des sondés pensent que le gouvernement «cache certaines informations». Et 30% à peine estiment qu'il «prend les mesures sanitaires nécessaires pour éviter la propagation de l'épidémie». À noter toutefois que le sondage a été réalisé, en grande partie, avant l'annonce de mesures par le Premier ministre Xavier Bettel, mercredi après-midi.

Toutefois, seuls 24% de la population estime que le gouvernement communique de manière claire. Que les autorités communiquent ou pas, l'information semble passer, puisque 76% des sondés estiment être «bien informés», quand seuls 24% pensent le contraire. Pour vous tenir informés, d'ailleurs, vous pouvez suivre l'évolution de la situation au Luxembourg et dans le monde et au Luxembourg sur notre site.

(jw/L'essentiel)