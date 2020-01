Belval lance un nouveau plan de développement

Le site de Belval cherche toujours à se développer. Le projet d’IBA, un outil de développement venu d’Allemagne, a été lancé jeudi, avec une conférence à la Maison du savoir. C’est la mission de préfiguration du projet qui a été lancée, celui-ci devant s’étaler sur la période 2022-2032. La conférence de jeudi était l’occasion pour divers intervenants de présenter des projets passés.

Une IBA (Internationale Bauausstellung) est un concept mêlant diverses disciplines de l’architecture et de l’urbanisme, dans le but de développer un territoire. Il a déjà été utilisé par exemple à Berlin, Stuttgart, ou encore sur des territoires à cheval sur les frontières allemande, suisse et française. Concernant Belval, le projet concerne les parties luxembourgeoise et française, la première ayant nettement plus avancé. L’idée est de mieux coordonner le travail des douze communes et des différentes collectivités.

Problématique du logement

L’idée des promoteurs de l’IBA Belval est de trouver de nouvelles idées et «d’insuffler une nouvelle manière de faire» pour l’ancien territoire minier. Elle entend dans un premier temps fixer des objectifs, des modes de gouvernance entre les partenaires impliqués et optimiser les moyens de financement. La mission sera bien sûr conduite par le GECT (Groupement européen de coordination territoriale) Alzette-Belval, qui existe depuis 2013.

Le logement sera l’une des problématiques majeures du développement du territoire. Des projections du GECT font état d’un peu plus de 17 000 habitants supplémentaires d’ici 2030, dans chacune des deux parties de Belval, au Luxembourg et en France.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)