Un petit groupe file vers le centre-​​ville

Nouveau samedi de mobilisation contre les mesures de lutte contre le Covid, à Luxembourg-Ville. Alors que les contestataires devaient se réunir au Glacis, pour rester dans un périmètre entre le vaste parking et la place de l'Europe, au Kirchberg, ils ont surpris leur monde en se réunissant devant la gare de Luxembourg. Suivez l'évolution de la situation en direct.

16h26

Les petits groupes de fauteurs de trouble partis vers le centre-ville ont tenté d'entrer dans les galeries Lafayette, sans succès. La police a resserré les rangs et les empêche d'entrer en ville. Ce qui peut être compliqué pour les personnes venues faire leurs courses dans les petite rue du centre, puisque ces rues sont bloquées d'un côté par la police, de l'autre par les quelques fauteurs de troubles.

16h20 Alors que l'extrême majorité des manifestants sont restés au Glacis, dans une bonne ambiance, un petit groupe, comme la semaine dernière, est bien décidé à investir les rues du centre-ville. Les sirènes de police retentissent.

16h10

Les revendications se mêlent aux chansons sur les hauteurs du Glacis où les manifestants dansent et boivent pour tenter de se réchauffer.

16h

Celles et ceux qui étaient venus chercher un face-à-face avec la police rebroussent chemin et regagnent le Glacis. Ça se dégonfle dans des rangs de plus en divisés…

15h47

La manifestation est désormais coupée en deux. Une large majorité est restée au Glacis, alors qu’une minorité fait face à la police. Assise et avec comme seule revendication «plus de liberté».

15h40 Les fauteurs de troubles sont arrêtés au croisement de l’Avenue de la Porte Neuve et du Boulevard Prince Henri. «La police avec nous», tentent massivement une grosse centaine de personnes.

15h32 Certains manifestants quittent le cortège et prennent la direction du centre-ville via l’Avenue de la Porte Neuve. Ça se divise dans les rangs de la manifestation…

15h26 Sous un ciel très gris, et sous un petit quatre degrés, les manifestants viennent d’arriver en haut du Glacis. Ils viennent de s'arrêter au croisement de l’Avenue de la Porte Neuve où les forces de l'ordre ne les laisseront pas rentrer dans le centre-ville.

Le véhicule de la police belge qui avait arrosé certains fauteurs de troubles, samedi dernier, brille par… son absence!

15h19 Des enfants assistent à ce drôle de spectacle… au milieu des fumigènes et des éclats de pétards. Les manifestants arrivent à présent à hauteur du Glacis.

15h13 Les manifestants s'engouffrent dans le Boulevard de la Foire…. Au beau milieu des voitures et de la circulation. Plusieurs dizaines de véhicules se retrouvent coincés au milieu de tout ça!

Des automobilistes klaxonnent, certains sympathisent avec les manifestants, d’autres ont du mal à cacher leur crispation lorsque les pétards éclatent dans la circulation toujours à l'arrêt!

15h07 Certains manifestants, une toute petite minorité, sont là pour « casser » ou importuner la presse. « Allez, viens, on va en chercher un autre », peut-on entendre dans une discussion entre deux hommes qui cherchent des photographes pour leur donner des leçons de « déontologie ». Surréaliste!

15h05 On se ressent une vraie «fraternité» et beaucoup d'excitation dans les rangs des manifestants qui semblent tous très heureux de se retrouver pour faire du bruit dans les rues de Luxembourg. Le cortège arrive désormais Place de l’Étoile.

15h « Ne touchez pas à nos enfants! », peut-on également entendre entre les bruits de sirènes et de pétards sur le Boulevard Royal.

14h56 Les manifestants circulent à nouveau sur le Boulevard Royal, alors que la police les empêche de rentrer dans les petites artères commerciales du centre-ville.

14h51 Les plusieurs centaines de manifestants se mettent assis sur les voies du tram et crient encore et toujours « Liberté, liberté, liberté ». Une épaisse fumée noire envahit également la foule qui tente, comme elle peut, de se réchauffer à même le sol, en criant toujours plus fort.

14h49

La tête du cortège prend désormais la direction du Boulevard Royal. Les manifestants sont relativement calmes, même s’ils empêchent désormais le tram de circuler.

14h45 « Le pass sanitaire, on n’en veut pas » crient encore les manifestants qui haussent le ton devant une foule médusée qui vient simplement faire du shopping ou se promener dans le centre de Luxembourg.

14h44 Des policiers casqués et armés de boucliers empêchent les manifestants de rentrer dans le centre-ville et sur un des sites du Marché de Noël, place de la Constitution.

14h43 Les manifestants anti-mesures sanitaires font exploser les premiers pétards sur le boulevard Roosevelt au cri des « liberté, liberté, liberté ».

14h40 La foule prend la direction de la Place de la Constitution. Les manifestants vont donc s'approcher d’un des sites du Marché de Noël de Luxembourg.

14h35 La tête du cortège arrive déjà dans le centre-ville de Luxembourg. Toujours sous bonne escorte de la police grand-ducale.

14h32 Les premiers fumigènes sont craqués au cœur de la manifestation. « Tous ensemble, tous ensemble », scandent en français des manifestants qui tentent de faire un maximum de bruit pour se réchauffer sous la grisaille ambiante de la capitale.

14h30 « Vérité, vérité, vérité », « Réveillez-vous », crie désormais une foule de plusieurs centaines de manifestants. Le cortège se dirige désormais en direction de la Cité judiciaire .

14h25 Au son des sifflets, des tambours et des désormais traditionnels « Liberté, liberté, liberté », les manifestants prennent possession de l'Avenue de la gare en lieu et place des voitures. L'ambiance reste malgré tout bon enfant…

14h20 La police grand-ducale ne s’est visiblement pas laissée surprendre, car des dizaines de forces de l’ordre casquées sont actuellement présentes à proximité de la gare centrale de Luxembourg. Les manifestants sont pour la plupart « sans masque » et se disent prêts à bouger au cas où.

Les conversations complotistes se multiplient dans tous les coins et certains manifestants sont très rapidement contrôlés par la police. On sent une tension différente et un peu plus importante que samedi dernier. Les manifestants quittent la Gare et prennent la direction de l'avenue de la Gare sous escorte policière.

14h14 Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les manifestants sont venus repérer les endroits stratégiques de Luxembourg, dès 11h du matin, pour voir comment la police allait s'organiser pour les « recevoir ». La décision de se retrouver à la Gare a été indiquée via des des messageries « cryptées » en tout début d'après-midi.

14h03 Contrairement à ce qui avec été convenu avec les autorités, les manifestants anti-mesures sanitaires se sont réunis près de la Gare centrale à Luxembourg. Attendus au Glacis, comme samedi dernier, les voici désormais plusieurs centaines réunis entre le parvis de la gare de la capitale et l'arrêt terminus du tram de Luxembourg.