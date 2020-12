Une alerte à la neige avant l'arrivée du froid

MeteoLux a placé tout le Luxembourg en vigilance jaune à la neige pour la journée de jeudi, de minuit à 20h. L'institut météorologique du Findel annonce une «accumulation de neige pouvant atteindre 4 à 8 cm». Le ciel sera d'ailleurs couvert toute la journée et les chutes de poudreuse finiront par s'arrêter progressivement en soirée. Côté température, il fera entre -1 et 1°C en matinée et de 1 à 3°C en soirée.

L'année prochaine commencera, vendredi, avec un temps couvert, malgré quelques éclaircies possibles et un mercure qui tombera de -4°C à -2°C le matin et de 0 à 2°C l'après-midi. Samedi, il fera grand soleil le matin, puis le ciel se voilera un peu l'après-midi. Les températures continueront de chuter, tombant jusqu'à -6°C le matin et entre -1 et 1°C l'après-midi.

La neige devrait faire son retour dimanche et lundi, avec de faibles chutes annoncées par MeteoLux, qui prévoit des températures de -4°C à -2°C le matin pour ces deux journées. L'après-midi, il fera entre -2 et 0°C dimanche et entre 0 et 2°C lundi.

(L'essentiel)