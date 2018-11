Les Léonides vont illuminer le Luxembourg

Avec un peu de chance, votre vœu le plus cher se réalisera peut-être ce week-end, du moins pour ceux qui auront le courage de sortir scruter le ciel entre 3 et 6 heures du matin. En effet, une pluie de Léonides s'abattra sur la Terre les samedi 17 et dimanche 18 novembre. Au Grand-Duché, le temps devrait être suffisamment clément pour permettre aux chasseurs d'étoiles filantes de les observer. «Ce week-end, on aura un anticyclone qui laissera place à un ciel bien dégagé», explique Sven Rock de Meteo Remich.

«On aura également une diminution de l'humidité dans l'air, de sorte qu'aucun nuage ne devrait venir gâcher le spectacle céleste». Ne reste donc plus aux spectateurs qu'à se vêtir de vêtements bien chauds. Car un temps clair est synonyme d'un retour du froid. «Les températures peuvent descendre jusqu'à 0°C», précise Sven Rock.

Jusqu'à 15 étoiles filantes par heure

Les noctambules ont pu tenter leur chance d'apercevoir les essaims météoritiques en provenance de la constellation du Lion (d'où leur nom) dès mardi dernier, mais leur activité ne sera à son apogée que ce week-end. Les experts tablent sur 10 à 15 étoiles filantes par heure, contre 25, l'année dernière. «Contrairement aux Persides, il n'est pas possible de prévoir le nombre de Léonides», souligne Sven Rock. Cela serait dû au champ de météorites lui-même, qui prend naissance dans le nuage de débris d'une comète. Ce champ se déplacerait, d'où le nombre plus ou moins important de météores visibles d'une année à l'autre.

Ceux qui n'auront pas l'occasion d'observer les Léonides ne devront toutefois pas attendre longtemps avant d'avoir une nouvelle occasion d'admirer des étoiles filantes. Car, le maximum des Géminides, un essaim d'étoiles plus actif que les Léonides, est prévu dans la nuit du 13 au 14 décembre prochain. On pourrait alors voir passer jusqu'à 120 étoiles filantes par heure dans le ciel. Malheureusement, le moment est moins propice pour ceux qui doivent se lever tôt le vendredi matin. Par ailleurs, on ne sait pas non plus si la météo sera de la partie.

(Stefanie Braun/L'essentiel)