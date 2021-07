«Les secouristes incarnent la solidarité»

Sandweiler, Lintgen ou encore Mersch, ce mardi, et dès ce mercredi, Ettelbruck, Grosbous, Grevels et Redange. Pendant deux après-midi, Taina Bofferding, la ministre LSAP de l’Intérieur, multiplie les visites dans les centres d’intervention du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS). Avec un objectif: échanger directement avec le personnel du CGDIS pour évoquer leur engagement, leurs attentes et les défis du futur.

«C’est un honneur de l’accueillir ici chez nous pour lui montrer comment on travaille, souligne François Christnach, capitaine et chef du CIS à Sandweiler. C’est une forme de reconnaissance pour notre travail. Sans rivière proche, Sandweiler a eu la chance d’être épargné et des inondations, mais on a été apporter notre soutien dans d’autres parties du pays, en distribuant notamment 800 sacs de sable. Il y a toujours moyen de s’améliorer, mais globalement, pour notre service, tout se passe bien! Ici à Sandweiler, nos missions principales concernent des accidents de la circulation, car nous sommes proches de grands axes routiers».

Entre deux averses orageuses, Taina Bofferding a donc débuté son périple ce mardi, au CIS de Sandweiler et nous l’avons suivi jusqu’à Lintgen où elle a visité le CIS et le Centre de soutien logistique. «Pour moi, c’est très important de rencontrer les volontaires qui s’engagent chaque jour pour tous nos concitoyens, afin de garder un lien avec le terrain, confie-t-elle. Après la pandémie de Covid ou encore la récente réforme du CGDIS, c’est intéressant d’avoir un retour direct avec eux. Je suis également très contente de voir autant de jeunes s’engager dans ce type de mission». La ministre souhaite que cette mobilisation perdure, prenant l'exemple des récentes inondations. «Les secours jouent un rôle très important dans la solidarité qui unit toute notre société», souligne-t-elle.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)