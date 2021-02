Une maison ravagée par le feu à Wormeldange

Une ancienne maison utilisée comme atelier d'artiste a été la proie des flammes ce mercredi matin, rapporte le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Et les pompiers ont eu fort à faire pour venir à bout du sinistre. En effet, avec les températures très basses, l'intervention a été compliquée par un sol extrêmement glissant et des tuyaux gelés.

En outre, le bâtiment menaçant de s'effondrer, les soldats du feu ont préféré ne pas s'aventurer à l'intérieur et se sont attaqués aux flammes depuis l'extérieur, utilisant notamment la grande échelle. Au final, 40 pompiers ont eu besoin de 2 heures pour venir à bout du sinistre. La police, le bourgmestre et des ouvriers communaux étaient aussi sur place et aucun blessé n'a été rapporté.

(L'essentiel)