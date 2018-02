La réalité virtuelle va s'inviter au Luxembourg

«La frontière entre le réel et le virtuel ne tient plus à grand-chose», lance Xavier Bettel (DP), Premier ministre et ministre des Communications et des Médias, qui estime qu'il est «important que le pays reste avant-gardiste en la matière». Le ministre des Communications s'est particulièrement réjoui de la collaboration transversale à venir entre Digital Letzebuerg, le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, et le Casino Luxembourg. Une collaboration qui va se traduire par la réalisation d'un pavillon dédié à la réalité dite «étendue» au Casino Luxembourg, pour un investissement qui se chiffre à 150 000 euros, financé par l'État et le Filmfund. Cela comprend le catalogue des œuvres, la programmation et la mise à disposition du matériel.

«Il est important de faire évoluer l'art de la réalité dite "étendue". Cela veut dire que le grand public doit pouvoir y avoir accès», explique Kevin Muhlen, directeur du Casino Luxembourg-Forum d'art contemporain. «Nous avions déjà opté pour la mise en place d'un espace dédié l'année passée et l'opération a été un vrai succès». Dans cette optique, trois espaces seront installés à partir du 21 février au Casino Luxembourg, dans la capitale.

Dans cette perspective et en marge du Filmfestival, le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle a mis une sélection de douze œuvres cinématographiques, dont la production luxembourgeoise, Finding Jacob, à disposition du Casino. Son directeur, Guy Daleiden, explique vouloir faire vivre au public «une véritable expérience mêlant sensoriel et visuel pendant et après le Filmfestival». Des casques et autres matériel de réalité virtuelle seront également mis à disposition du Casino Luxembourg. Le pavillon, dont l'accès sera ouvert gratuitement au public, lancera sa première projection le 22 février. Les visiteurs pourront profiter de ce nouvel espace jusqu'au 4 mars.

(Pierre François/L'essentiel)