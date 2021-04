Les stéréotypes sont devenus bien plus subtils

«Les stéréotypes féminins et masculins véhiculés auprès des jeunes sont devenus plus subtils. Car les clichés très flagrants, qui avaient cours il y a encore 30 ou 40 ans, ne sont plus autorisés et pris au sérieux», explique Jean-Claude Bisenius du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Or «limiter les filles et les garçons à des rôles traditionnels se répercute ensuite sur leurs choix scolaires et professionnels», a rappelé ce lundi la ministre Taina Bofferding.

Pour contrer ces stéréotypes «dès le plus jeune âge», le ministère a créé une boîte remplie d'outils à l'usage du personnel enseignant et éducatif, mais aussi des parents. Elle a été présentée lundi matin.

Le rôle des influenceurs

Il s'agit notamment de «nouveaux webinaires faciles à utiliser, surtout dans le cadre de la crise sanitaire, détaille Taina Bofferding. L'équipe et nos partenaires ont également développé des livres, des brochures, des jeux. Des ateliers sont proposés et la camionnette MegaJumper permet de faire le tour des établissements scolaires et maison relais». Le Mega-Catalogue offre une vue d'ensemble qui peut être consultée sur www.rockmega.lu.

Ces outils ont été taillés sur mesure pour répondre à une société qui a évolué. «Actuellement, les stéréotypes se propagent sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Tik Tok, où de jeunes femmes et hommes se présentent comme des archétypes féminins et masculins, pour attirer une jeune audience de fans», relate Jean-Claude Bisenius.

Les influenceuses et influenceurs ont une très grande responsabilité. «Certains d'entre eux en sont conscients et peuvent aussi poster des messages très positifs, parfois tout simples, comme "je me lève le matin, je ne suis pas maquillée, mais je poste quand même une vidéo car être maquillée n'est pas si important". Chez les enfants on peut remarquer que les clichés sont souvent véhiculés par les parents ou par la famille proche, comme cela se faisait par le passé».

(Séverine Goffin/L'essentiel)