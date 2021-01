«Ça fait plaisir, ça remplace un peu les vacances!»

Le parc Gaalgebierg, à Esch-sur-Alzette, s’est vêtu de blanc jeudi pour le plus grand plaisir des enfants. Avec ses pentes propices à la luge, Louka en a profité pour faire quelques descentes avec ses amis. «Ça fait plaisir! Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu la neige. Je devais partir au ski en Italie mais avec le Covid, nous ne pouvons pas. Donc c’est bien, ça remplace un peu les vacances», raconte-t-il à L'essentiel.

Bien emmitouflé, il a rejoint Elias et un autre ami qui l’attendaient boule de neige à la main. «Dès que je me suis levé, je leur ai directement demandé s’ils voulaient faire une bataille de boules de neige», témoigne Elias. Un moment de jeu parfait pour oublier un instant la période d’examens à l’école. Les plus petits aussi en ont profité, comme Jade, âgée de 5 ans, qui est venue avec la Maison Relais Kannervilla d’Esch.

«J’ai l’impression d’être à Noël»

«Aujourd’hui, j’ai fait des glissades. J’aime bien». Elle et quelques amis se sont installés sur des sacs plastiques pour dévaler la colline. Le tout en riant aux éclats. Quelques mètres plus loin, Rizza filme ses deux enfants en train de dévaler la pente. Cette résidente d’Esch est revenue après l’école à leur demande. «J’adore, j’ai l’impression d’être à Noël. Et les enfants sont heureux de jouer dans la neige».

Certains, comme Jean-Marc, ont même trouvé une astuce pour le retour de l’école: rentrer en luge. «Je l’avais promis à ma fille, alors on en profite avant que la neige fonde».

Où faire de la luge au Luxembourg: À Esch-sur-Alzette, au Gaalgebierg À Luxembourg-Ville, Vallée de la Peitruss À Greiveldange et à Hierheck

(L'essentiel/Noémie Koppe)