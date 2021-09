Les vaccinés représentent 31% des nouveaux cas

Selon les informations du ministère de la Santé communiquées ce mercredi, 542 nouvelles infections ont été recensées la semaine dernière au Luxembourg. La présence du virus a été détectée sur 374 personnes pas ou seulement partiellement vaccinées (69%) mais aussi sur 168 patients entièrement vaccinés, soit 31% du total des nouvelles contaminations. Ces chiffres confirment, si besoin était, que le vaccin n'empêche pas de contracter le virus ni de le transmettre.

Mais les données chiffrées concernant les hospitalisations montrent aussi que le vaccin protège contre les formes graves de la maladie. Ainsi, 73,9% des patients hospitalisés en soins normaux et tous les patients en soins intensifs n'étaient pas vaccinés. Par ailleurs, la moyenne d'âge des patients hospitalisés a baissé de 47 à 44 ans.

Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence a diminué dans toutes les tranches d’âge sauf chez les 0-14 ans (+30%) et les 45-49 ans (+15%). La plus grande baisse a été enregistrée dans la tranche d’âge 60-74 ans (-33%). La tranche d’âge des 0-14 ans a le taux d’incidence le plus élevé avec 158 cas pour 100 000 habitants suivie par la tranche d’âge des 15-29 ans avec 111 cas pour 100 000 habitants. Les taux d’incidence les plus bas ont été enregistrés dans la tranche d’âge 60-74 et chez les 75 ans ou plus.

(pp/L'essentiel)