Lindsey Stirling, tourbillon d'énergie et de virtuosité

Interpréter avec brio au violon ses morceaux tout en enchaînant les pas de danse et les chorégraphies, en virevoltant et en changeant de tenues, voilà un programme ambitieux et un défi que relève haut la main Lindsey Stirling. L'Americaine doit jouir de quelques pouvoirs divins, à l'instar de la déesse grecque Artemis qu'elle a mis à l'honneur sur son nouvel album.

Pourtant, en l'entendant s'adresser à ses fans, pas de doutes, elle reste humaine. Entre mots sympathiques et traits d'humour, Lindsey Stirling jouait les coachs de vie, à coup de «Ayez des rêves immenses, car vous seuls pouvez les réaliser», revenant également sur les périodes sombres qu'elle a traversées.

Le single éponyme du dernier album ouvrait un set débuté de bonne heure, vendredi à la Rockhal. Une salle que l'artiste de 34 ans connait bien, puisque elle s'y est déjà produite à plusieurs reprises. Vidéos ésotériques, boule hissant Lindsey dans les airs, une scénographie féerique accueillait la star, ses danseuses, un claviériste un batteur.

Les titres instrumentaux, enlevés («Master of Tides») ou atmosphériques («Between Twilight»), alternaient avec les morceaux chantés, avec les voix de Lzzy Haze (Shatter Me), de son amie Amy Lee, chanteuse d'Evanescence («Love Goes On and On») ou encore d'Elle King (The Upside). L'Americaine se fendait même quelques reprises, comme «Hallelujah» ou «La vie en rose», et offrait à ses fans un tourbillon d'énergie et de virtuosité.

(Cédric Botzung/L'essentiel)