Les transports publics gratuits cette semaine

Cela n'aura pas échappé aux usagers du train qui ont repris le chemin du travail ce lundi matin. S'ils sont toujours présents sur les quais, les contrôleurs ferroviaires ne vérifient plus les billets à bord des rames. Et pour cause. Du 16 au 22 septembre, les transports publics (bus, trains, tram) seront gratuits sur l'ensemble du territoire luxembourgeois. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Cette situation sera bientôt habituelle, puisque les transports publics seront gratuits au Luxembourg, à partir du 1er mars 2020.

La gratuité est «la cerise sur le gâteau d'une stratégie globale de transport multimodal», selon Danielle Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité. D'après elle, «la transition ne sera possible que si l'on offre des alternatives ponctuelles et fonctionnelles aux gens». Entre 2018 et 2027, le gouvernement prévoit notamment d'investir un total de 3,9 milliards d'euros dans les infrastructures ferroviaires et les trains. Viennent s'ajouter à cela l'extension de la gare de Luxembourg, ainsi que la réorganisation du trafic des bus.

Le Luxembourg fait face à une vague de frontaliers de plus en plus importante. En semaine, ce sont plus de 200 000 personnes qui affluent d'Allemagne, de France et de Belgique pour rejoindre leur lieu de travail au Grand-Duché. Pour lutter contre les embouteillages et offrir des moyens de transport rapides, une nouvelle application entrera en fonction ce jeudi. Celle-ci permettra de voir, en temps réel, comment se rendre le plus rapidement d'un point à un autre, quel que soit le moyen de locomotion (vélo, pied, bus, tram, train ou voiture). L'application disponible actuellement sur le site Mobiliteit.lu «sera entièrement révisée et améliorée», a expliqué la porte-parole, interrogée par L'essentiel.

(fj/L'essentiel)