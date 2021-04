Le cannabis reste la drogue la plus consommée

Les données les plus récentes montrent que le cannabis reste la drogue contrôlée la plus consommée au niveau national, suivie des stimulants, indique le rapport de synthèse sur l'état du phénomène des drogues et des toxicomanies (RELIS) paru ce vendredi. Comparé à 2014, une légère hausse de la consommation a été enregistrée mais elle n'est pas «significative». La consommation récente de cannabis et de stimulants chez les jeunes adultes (15-34 ans) est ainsi inférieure à la moyenne au sein de l'Union européenne.

Les saisies de cannabis et de cocaïne en hausse



Globalement, les saisies de cannabis ont représenté 70% du nombre total de saisies au Luxembourg en 2019. Le nombre et la quantité de cannabis saisi sont à la hausse (un pic de 371 kg a été atteint en 2019). Le nombre de saisies de cocaïne suit également une tendance à la hausse, bien que la quantité totale des saisies a diminué par rapport à 2018. Moins de surdoses fatales



Depuis le déploiement des plans d’action nationaux, une tendance globale à la baisse des décès par surdosage est constatée. Si en 2000, 26 personnes ont été victimes d’une surdose fatale, elles n'étaient «plus» que 6 en 2020.

Chez les plus jeunes (15-18 ans), toutefois, une augmentation modérée de la consommation de cannabis au cours du mois dernier a été observée entre 2006 et 2018. Cette hausse est statistiquement significative uniquement chez les filles. Les données sur les adolescents du Luxembourg sont comparables à celles des autres pays ayant participé à l’enquête. L’usage d’héroïne reste marginal au sein de la population générale, tous âges confondus.

L'usage à haut risque de drogues d'origine illicite a tendance à baisser au Grand-Duché, souligne le rapport. Quelque 2 100 personnes en consommeraient, soit un taux de prévalence de 5,02 usagers par 1 000 habitants âgés entre 15 et 64 ans. En 2000, ce même taux se situait à neuf usagers sur 1 000 habitants et figurait alors parmi les plus élevés au sein de l’Union européenne.

Baisse des nouvelles infections au VIH

Les opioïdes (l'héroïne en particulier) restent les drogues les plus répandues dans la population d’usagers de drogues à haut risque. Si la consommation de premier choix d'opioïdes a tendance à diminuer, celle de cocaïne et de mélanges/cocktails contenant de la cocaïne est en hausse. La polytoxicomanie, bien qu'en légère baisse, reste prépondérante.

Entre 2014 et 2016, on observait une hausse significative des nouvelles infections VIH parmi les injecteurs de drogues (21 cas en 2016), notamment en raison de l'usage accru de cocaïne. La courbe s'est inversée ces trois dernières années. En 2019, on dénombrait «seulement» trois nouveaux cas d’infection au VIH parmi les usagers de drogues par injection, soit l'incidence la plus faible depuis 2011.

L'âge moyen des usagers de drogues en traitement a augmenté au cours des 20 dernières années (34,6 ans en 2019, 28 ans en 1997). Les demandeurs de traitement sont majoritairement des hommes (76,9%). Le nombre d’usagers d'opioïdes entrant en traitement a diminué de manière discontinue depuis les 11 dernières années (46,2% en 2019, 82% en 2008) alors que le nombre de personnes en traitement pour usage de cannabis et pour usage de cocaïne a connu une tendance discontinue à la hausse au cours de la même période.

(pp/L'essentiel)