«L’artisanat, pilier fort, qui résiste à la crise»

En première ligne dès le début de la crise du Covid-19, et aux côtés des petits artisans «quand ils croyaient tout perdre qu’ils téléphonaient en pleur à la hotline», Tom Oberweis, président de la Chambre des Métiers a présenté, ce lundi, les chiffres-clés de l’année 2020 avec un bilan et des perpectives contrastées.

«Globalement, l’artisanat réside plutôt bien à la crise», affirme Tom Wirion, directeur-général de la Chambre des Métiers. « Malgré le Covid-19, en 2020, nous avons obtenu une création nette d’entreprises (+253 entreprises) et une création nette d’emplois (+1500 postes). C’est beaucoup moins que les années précédentes, mais tout de même. Le secteur progresse et nous comptons maintenant plus de 8000 entreprises et on s’approche de la barre des 100 000 salariés. L’artisanat est et restera dans les années à venir le premier employeur du pays».

«On a besoin de l'artisanat pour construire l'avenir»

Et Lex Delles, ministre des Classes Moyennes de se féliciter de ce bilan. «Le secteur de l’artisanat est un secteur très résistant », concède-t-il. «On voit une augmentation de 3% au niveau du nombre d’entreprises et du nombre d’employés, le tout lors d’une année de crise. Cela démontre aussi que le secteur de l’artisanat est un secteur très large et un pilier fort de l’économie luxembourgeoise».

Comment expliquer cette résistance? «Les entreprises sont bien organisées et bien dirigées», a encore souligné Tom Wirion. «La formation des entrepreneurs est solide et pour avoir accès à la profession, il faut un certain bagage. Ces entreprises ont également une certaine assise et beaucoup d’entre-elles avaient des réserves. C’est précieux, car les aides de l’état, toutes seules, sur une telle longue durée, c’est compliqué et puis, les aides d’état ont permis aux entreprises de tenir et de traverser la période jusqu’à présent. En 2008, on l’avait déjà vu, l’artisanat avait bien résisté et c’est rassurant, car on a besoin de l’artisanat pour construire l’avenir».

(Frédéric Lambert / L’essentiel)