George à l’épreuve des battles de «The Voice»

Il a fini par se trouver et c'est précisément ce qu'il veut faire passer auprès du public. Cette année, George Philippart participe pour la deuxième fois à l'émission de télé-crochet «The Voice Germany». Mais pour lui, sa nouvelle prestation est bien plus qu'une simple preuve de son talent. «J'aimerais remettre à jour les anciennes prestations. Quand je parle de "The Voice", je veux montrer la personne que je suis désormais», déclare le talent luxembourgeois dans une interview accordée à L'essentiel.

Et cela va de soi, car George, qui entame ce soir les battles dans l'équipe d'Yvonne Catterfeld et Stefanie Kloß, veut précisément parler de cette prestation et ne plus rester dans l'ombre de son passé, sa transidentité. En allant à l'émission, il ne s'attendait même pas à ce qu'un membre du jury se retourne et n'avait qu'un seul but en tête. «Je voulais prouver et soumettre ma voix actuelle à l'épreuve», explique le jeune homme.

D'ailleurs, le chanteur est très gêné devant les caméras. Pour déstresser, il boit du café et chante devant ses amis. «Quand je suis sur scène, toute mon attention est concentrée sur moi-même; je suis dans l'instant présent et j'oublie ce qui se passe autour de moi. Lors des répétitions, par contre, je suis stressé et nerveux», confie-t-il ouvertement.

«Je veux chanter des chansons qui expriment ce que je ressens»

L'atmosphère familiale qui règne dans l'émission tombe donc à point nommé pour le candidat luxembourgeois. Car, malgré le coronavirus et les mesures sanitaires strictes, la complicité entre coaches et candidats présente. «Bien sûr, c'est différent de ma première participation, parce qu'il faut respecter les distances. Mais il n'y a pas de distance émotionnelle. Yvonne et Steffi sont non seulement compétentes, mais elles nous donnent toujours et encore le sentiment d'être des personnes comme vous et moi», dit-il.

Le lien émotionnel – du moins sur le plan musical – entre George et ses coaches existait déjà avant les répétitions pour les battles. «Je veux chanter des chansons qui expriment ce que je ressens. Yvonne et Steffi sont des artistes très authentiques et je m'identifie à leurs textes», raconte le chanteur, révélant qu'il a une confiance totale dans le travail de ses mentors.

Qui le talent luxembourgeois affrontera sur le ring de «The Voice» et quelle chanson les candidats devront reproduire? Réponse ce vendredi à 20h15.

(Liz Mikos/L'essentiel)