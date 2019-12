Qui se cache derrière le ministre de la Croissance?

Une séquence de moins de 7 minutes publiée sur YouTube, le 12 novembre 2019, et un site Internet intitulé MinCroiss.Guv.Lu, le tout médiatisé par un communiqué de presse envoyé et reçu, ce mardi 3 décembre, au sein de notre rédaction. Voilà comment un improbable «ministère de la Croissance» est monté sur scène avec le message suivant: «Augmenter la qualité de vie de nos citoyens et assurer durablement nos acquis monétaires! Voilà le défi auquel le ministre de la Croissance se voit confronté jour après jour. Nous l’acceptons avec énergie, enthousiasme et créativité».

Vidéo réalisée avec qualité, site Internet reprenant les codes habituels, signature du «Nation Branding» «Let's make it happen» transformée en «Let's make money»... Tous les ingrédients étaient presque réunis pour nous faire croire à une nouvelle forme de communication du gouvernement luxembourgeois. Mais qui se cachait donc derrière ce nouveau «ministère de la Croissance» dont nous n'avions jamais entendu parler jusque-là? Sans chercher bien loin, c'est «l'impressum» du site Internet en question, formule relative aux droits d'auteur, qui nous a orienté vers le «Mouvement Écologique».

«1,0025 milliard d’euros au Luxembourg»

Dans la foulée, ce mardi, sur le coup de 15h30, nous avons donc pris contact avec Blanche Weber, présidente du «Mouvement Écologique». «On voulait sortir de notre manière habituelle de communiquer», nous a-t-elle immédiatement confirmé, en souriant au téléphone, alors qu'elle se trouvait en pleine réunion. «Nous avons donné la liberté à un de nos groupes d'action d'être créatif sur les thématiques que nous défendons depuis toujours. Nous approuvons à 100% l'initiative de cette vidéo et de ce site Internet, mais je n'en dirais pas plus. La thématique parle d'elle-même et ce n'est pas toujours à moi de tout commenter, une nouvelle fois». Force est de constater que le message est passé.

Quant à celui qui se faisait passer pour un certain «Fränz Bingen», relais de cet inconnu «ministère de la Croissance, dans l'e-mail que nous avons reçu ce mardi, sur le coup de 15h12, il nous a répondu, vers 16h, «que Monsieur le ministre n'était actuellement pas disponible pour une réaction». Comme les vrais, on aurait presque pu y croire. Il fallait également sacrément tomber dans le panneau lorsqu'ils nous ont annoncé, dans un premier temps, «l’implantation d’installations de production au Bambësch», qui permettrait à «Tycoon inc. d'investir 1,0025 milliard d’euros au Luxembourg».

