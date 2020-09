«J'ai vraiment hâte de retrouver mes élèves»

«On va pouvoir rentrer plus ou moins normalement». Virginie, professeure de Sciences et vie de la Terre (SVT) au collège privé Notre-Dame Sainte-Sophie de Luxembourg, a préparé cette rentrée avec ses collègues, pour qu’elle soit la plus normale possible. «On va reprendre les emplois du temps complets et des classes entières comme c’était avant le confinement», explique la professeure de 43 ans.

La vie à l’école sera différente. «La seule contrainte est de respecter les gestes barrières, la distance de 2 m et le port du masque». Cette dernière mesure est obligatoire en classe. «Je pense qu’il y aura des moments de mal-être mais cette situation risque de durer. Il va falloir faire comme on peut», confie l’enseignante.

Reprendre «l’enseignement normalement»

En classe, «une zone a été délimitée autour du tableau et du bureau» pour les professeurs puissent retirer leur masque de temps en temps. Et la quinzaine d’élèves dans la salle sont répartis avec «une table par personne». Enfin, il y a un lavabo avec du savon et du gel désinfectant.

Malgré les restrictions, Virginie a «hâte» de retrouver ses élèves. Et elle a prévu de nombreux projets pour eux afin de reprendre «l’enseignement normalement».

(L'essentiel/ Noémie Koppe)